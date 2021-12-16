"Где родители, они должны здесь слезы лить": в Запорожье на суд в "организатора" избиения школьниц никто из родных не пришел

"Где родители, они должны здесь слезы лить": в Запорожье на суд в "организатора" избиения школьниц никто из родных не пришел

Судью возмутило, что на суд к девушке-подростку не пришли родственники.

В Запорожье суд рассмотрел апелляцию об изменении меры пресечения для одной из подозреваемых в избиении школьниц на стадионе в Шевченковском районе города. Адвокаты просили поместить девушку под домашний арест, но суд принял решение оставить ее в СИЗО.

Об этом сообщает 061.

Запорожский апелляционный суд в режиме онлайн-конференции рассмотрел жалобу адвоката Елены Безуглой по поводу избрания меры пресечения ее подзащитной 16-летней Ксении Т.

"Где родители? Где мама, где отец? Они должны быть здесь и слезы лить, просить, чтобы суд удовлетворил жалобу", — обратился один из судей к адвокату.

Адвокат отметила, что не знает, где отец девушки и почему его нет на заседании суда.

Сама же подозреваемая в избиении троих школьниц заявила в суде, что раскаивается в совершенном и больше не хочет находиться в СИЗО.

"Я понимаю, что неправильно поступила с девочками, хотела бы встретиться с девочками и извиниться и не хотела бы находиться в СИЗО. Дайте мне шанс исправиться", – сказала подозреваемая.

По словам прокурора, подозреваемая проживает недалеко от пострадавших. Более того, девушке сообщили о подозрении еще по поводу ряда статей. Также сторона обвинения попросила не удовлетворять жалобу стороны защиты, потому что у одной из пострадавших сломан копчик.

"Она занималась спортом. Мама сказала, что она не контролируемая. Родители не оказывают на нее влияния. Во вторник и среду ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 и ст. 186 УК Украины", — прокомментировал прокурор.

В конце концов, заслушав обе стороны, суд принял решение — апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, то есть оставить без изменений решение Шевченковского районного суда, которым 16-летней девушке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 5 февраля.

Напомним, что в Запорожье суд избрал меру пресечения двум девушкам, которые избивали школьниц на одном из школьных стадионов 22 ноября.

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