Где родители Зеленского и что они ему говорят: президент рассказал подробности

Владимир Зеленский признал, что родители его переживают, они следят за ситуацией в стране и верят в нашу победу.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что родители за него переживают. Впрочем, они находятся в Украине, следят за ситуацией и верят в нашу победу.

Об этом президент рассказал в интервью ведущему и журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром".

Комаров, в частности, спросил, как Зеленский общается со своими родителями. Многих интересует, что именно 72-летняя мать и 75-летний отец говорят президенту.

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"Мои родители, они все знают. Они находятся здесь, в Украине, у себя дома. Мама всегда задает, мне кажется, одни вопросы: как я, поел ли. А отец говорит: "Следим, молодцы, добивайте их", — признался Зеленский.

Мать просит Владимира быть осторожным. А отец Зеленского ждет, когда защитники Украины выгонят врага и одолят всех российских оккупантов.

"С первых дней войны говорит, что у них шансов ноль", — добавил президент, рассказывая о своем отце.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал самый большой страх Путина. Российский диктатор больше всего боится остаться изолированным от окружающего мира наедине с собственным обществом.

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