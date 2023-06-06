Где самая сложная ситуация после подрыва оккупантами Каховской ГЭС: в ОП сообщили

Эвакуировано 1500 жителей. Хозяевам помогают со спасением их животных.

В Корабельном районе Херсона вода поднялась на 3,5 метра и подтопила более тысячи домов в результате подрыва Каховской ГЭС 6 июня.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

Он рассказал, где самая сложная ситуация после теракта на Каховской ГЭС.

"Самая сложная ситуация — в Корабельном районе Херсона. На данный момент вода поднялась на 3,5 метра. Подтоплено более тысячи домов", — рассказал Кулеба.

Он отметил, что в пунктах эвакуации есть продуктовые наборы и питьевая вода. Работают социальные службы.

"Важно, что все люди, проживающие на подконтрольной Украине территории, снабжены питьевой водой и продуктами", — добавил Кулеба.

Жилье пострадавшим от крушения предоставляется. Организованы и денежные выплаты на местах.

По данным ОП, в целях безопасности людей в регионе частично отключено электричество и газоснабжение.

"Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях ситуация стабильная. Вода в регионах есть и будет", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, Министерство агрополитики Украины уже сообщило о последствиях подрыва Каховской ГЭС.

Ранее президент Украины делал заявление о подрыве ГЭС : "Экологическая трагедия руками российских террористов".

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