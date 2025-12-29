Где самая сложная ситуация со светом и когда ее исправят: прогноз нардепа

Отключение света

Реклама

Самая сложная ситуация со светом в Броварах и Вышгороде Киевской области. В течение недели удастся стабилизировать систему.

Об этом сообщил народный депутат фракция «Слуга народа» Сергей Нагорняк в эфире «Киев24», комментируя последствия ударов РФ по энергосистеме.

«Россия избивала не только „Шахедами“ и ракетами, но и избивала даже ракетами с кассетными боеприпасами, когда она попадала по ГЭС. Именно по подстанции, отвечающей за выдачу электрической энергии, генерируемой на ГЭС. И соответственно, что максимальные впечатления, которые могут быть нанесены», — отмечает Нагорняк.

Реклама

Нардеп сообщил, что сейчас с оборудованием тоже есть проблемы, особенно в отношении оператора системы передачи.

«Сегодня речь идет о выключателях 110, потому что враг, целя по всем подстанциям „Укрэнерго“, выбил значительную часть этого оборудования», — добавляет он.

Раньше мы писали о том, будет ли эвакуация Киева из-за мороза и блэкаута.