Где сегодня в Украине возможны дожди: синоптики обновили прогноз погоды

Сегодня, 3 октября, в Украине прогнозируют переменную облачность.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В западных областях возможны дожди, на остальной территории без осадков. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +19... 24°C. В западном регионе ожидается +12...17°C.

В Киеве прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем +21... 23°C.

Ранее синоптики дали прогноз на октябрь. Больше об этом читайте в новости.

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