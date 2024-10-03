Где сегодня в Украине возможны дожди: синоптики обновили прогноз погоды

В некоторых регионах испортится погода.
Сегодня, 3 октября, в Украине прогнозируют переменную облачность.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
В западных областях возможны дожди, на остальной территории без осадков. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +19... 24°C. В западном регионе ожидается +12...17°C.
В Киеве прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем +21... 23°C.
Ранее синоптики дали прогноз на октябрь. Больше об этом читайте в новости.