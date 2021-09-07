Где сейчас находится мать с ребенком, которые неделю ночевали на улице в Одессе: подробности истории

Где сейчас находится мать с ребенком, которые неделю ночевали на улице в Одессе: подробности истории

На женщину составили протокол.

Накануне в соцсетях Одессы появилось сообщение, что в поселке Котовского пять дней муж выгонял свою 21-летнюю жену вместе с маленьким ребенком на улицу.

Женщина спала на детской площадке, а рядом стояла коляска с двухмесячным ребенком.

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На улице они ночевали якобы потому, что мужчине не нравился плач малыша и он не мог отдохнуть.

После этого полиция вмешалась и проверила, что происходит.

Оказалось, что женщина — местная жительница, сообщили в полиции. Она пояснила, что поссорилась с родными, забрала маленького сына и пошла с ним на площадку, где работает охранником отец ребенка.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на женщину составили протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас она с двухмесячным сыном временно поселилась у знакомых своего гражданского мужа. Дальнейшей судьбой семьи заниматься служба по делам детей.

Напомним, в Одессе на проспекте Добровольского женщина превратила квартиру в свалку. Вместе с матерью жил 9-летний сын, которого накануне забрали.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

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