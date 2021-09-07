Где сейчас находится мать с ребенком, которые неделю ночевали на улице в Одессе: подробности истории

На женщину составили протокол.
Накануне в соцсетях Одессы появилось сообщение, что в поселке Котовского пять дней муж выгонял свою 21-летнюю жену вместе с маленьким ребенком на улицу.
Женщина спала на детской площадке, а рядом стояла коляска с двухмесячным ребенком.
На улице они ночевали якобы потому, что мужчине не нравился плач малыша и он не мог отдохнуть.
После этого полиция вмешалась и проверила, что происходит.
Оказалось, что женщина — местная жительница, сообщили в полиции. Она пояснила, что поссорилась с родными, забрала маленького сына и пошла с ним на площадку, где работает охранником отец ребенка.
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на женщину составили протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сейчас она с двухмесячным сыном временно поселилась у знакомых своего гражданского мужа. Дальнейшей судьбой семьи заниматься служба по делам детей.
Напомним, в Одессе на проспекте Добровольского женщина превратила квартиру в свалку. Вместе с матерью жил 9-летний сын, которого накануне забрали.
Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.