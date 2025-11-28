Где сейчас находится Миндич: НАБУ и САП дали ответ

Бизнесмен Миндич обогнал НАБУ и теперь будет его искать Интерпол

Реклама

Информация о пребывании бизнесмена Тимура Миндича, который за несколько часов до обысков у него уехал из Украины, является тайной следствия.

Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко в интервью «Украинской правде».

«(Это — Ред.) тайна досудебного расследования. Была распространена информация о том, что он объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро. Принимаются все меры по его установлению и будем проходить все процедуры для возвращения его в Украину», — сказал он.

Реклама

Директор НАБУ Семен Кривонос добавил, что Миндича должны объявить в международный розыск.

«Мы объявили его в розыск. Сейчас нужно избрать ему меру пресечения, объявить его в международный розыск и так далее по процедуре. То есть, это все еще продолжается. Дальше мы оптимистично настроены в этом расследовании», — сказал он.

Напомним, что 10 ноября работники НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у бывшего министра энергетики, а тогда еще действующего министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Впоследствии стало известно, что Миндич покинул Украину за несколько часов до этого.

Пограничники заверили, что Миндича выпустили за границу на законном основании — у него трое несовершеннолетних детей.

Реклама

Также сообщалось, что в так называемом «бэк-офисе» бизнесмена Тимура Миндича обнаружили 527 справок с закрытыми персональными данными о детективах НАБУ, журналистах, политиках, чиновниках и силовиках.