Где штурмуют оккупанты и наступают ВСУ: свежие данные Генштаба

Ситуация на востоке и юге Украины остается очень сложной.

В течение суток 13 ноября произошло 50 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетные атаки, 32 авиационных удара, 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, гражданская инфраструктура, и, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что происходит на фронте

Волынское и Полесское направления – без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не зафиксировано, при этом армия Беларуси выполняет задачи в приграничных с Украиной районах;

Северское и Слобожанское направления – военное присутствие РФ в приграничных районах сохраняется, враг осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории государства-агрессора, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелы врага подверглись: Тимоновичи, Леоновка, Середина-Буда, Бунякино, Могрица, Грабовское, Поповка, Казачья Лопань, Старица, Волчанск.

Купянское направление – враг штурмовал в районах Синковки, Петропавловки, Ивановки, там наши воины отразили 6 атак. Противник нанес авиационных ударов в районах Первомайского и Копанки, а также – артиллерийских и минометных атак по Двуречной, Синьковке, Петропавловке, Ивановке, Берестовом;

Лиманское направление – враг вел бесполезные штурмовые действия в районе Новоегоровки. Авиация РФ работала в районах Серебрянского лесничества, Спорного, Выемки. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населённых пунктов: Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка;

Бахмутское направление – враг вел штурмовые действия в районах Ивановского, Клищиевки и Андреевки, где нашими защитниками отражено 11 атак. Противник нанес авиационный удар вблизи Клищиевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка;

Авдеевское направление – враг вел бесполезные штурмовые действия южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского, Силам обороны удалось отразить 8 атак. Авиацией били по Новобахмутовке и Авдеевке, а артиллерией и минометами – по Сухой Балке, Керамике, Бердичеву, Опытному, Первомайскому и тому подобное;

Марьинское направление – безрезультатные штурмовые действия врага в районах Марьинки и Новомихайловки, где Силами обороны отражено 15 атак. Артиллерийский и минометный огонь оккупантов накрыл Александрополь, Красногоровку, Марьинка, Победу, Новомихайловку;

Шахтерское направление – враг штурмовал южнее Золотой Нивы Донецкой области, но успеха не получил. Кроме того, противник нанес авиационные удары вблизи Угледара и Урожайного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Ровнополь;

Запорожское направление – враг совершал штурмовые действия в районе Роботиного, однако результата это не дало, наши защитники отразили 4 атаки противника. От вражеских ударов артиллерией и минометами пострадали Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоданиловка, Щербаки и Каменское;

Херсонское направление – враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Ивановка. Артиллерийские обстрелы подверглись Бериславу, Антоновке, Зеленовке, Велетенскому и городу Херсону.

ВСУ продолжают наступательные операции

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовых действий на Бахмутском направлении. Оккупанты понесут потери в живой силе и технике, что истощает их вдоль всей линии фронта.

"В течение суток авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника", — отметили в Генштабе.

Кроме того, наши ракетные войска поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства, средство противовоздушной обороны и другие важные цели противника.

Ранее в Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника по состоянию на 13 ноября 2023 составляют около 311 550. За сутки ВСУ ликвидировали еще 800 человек

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