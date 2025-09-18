Где скрывается экс-заместитель Ермака: журналисты провели расследование

Ростислав Шурма / © РБК-Украина

Ушедший с должности в сентябре 2024 года бывший заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма сейчас проживает в Германии. Он продолжает работать в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины". По информации СМИ, его отставка связана с угрозой санкций США, а также с расследованием НАБУ и САП.

Об этом сообщила украинская правда.

Обыск в Германии и расследование коррупции

В июле 2025 года немецкие правоохранители провели обыск в доме Шурмы в пригороде Мюнхена по запросу украинских детективов. Дело касается выплат сотен миллионов гривен компаниям, связанным с его братом Олегом.

По данным расследования Bihus.Info, солнечные электростанции, которыми частично владел Олег Шурма, получали государственные компенсации по «зеленому тарифу», даже находясь на оккупированных территориях. По данным журналистов, с июля 2022 по июль 2023 эти компании получили более 320 миллионов гривен.

Шурма пытается убедить немецкие органы власти, что расследование против него имеет политическую подоплеку и поэтому его телефон и другие изъятые устройства не должны передаваться украинским коллегам.

Ростислав Шурма. / © Українська правда

Жизнь Шурмы в Германии и его позиция

После отставки Шурма уехал в Баварию. Как выяснили журналисты, речь идет о доме в городке Штарнберг под Мюнхеном, расположенном на живописном озере. Дети Шурмы обучаются в престижной Munich International School. В частности, его дочь принимала участие в благотворительном школьном проекте. Она продавала сладости, чтобы собрать средства на обустройство бомбоубежищ в школах Запорожской области. Сам Шурма ведет закрытый образ жизни, но активно путешествует по Европе. Его брат Олег Шурма проживает в Вене, где избегает публичности.

Район, где проживает Ростислав Шурма с семьей. / © Українська правда

Несмотря на все обвинения, Ростислав Шурма утверждает, что у него нет никакого статуса по уголовным делам и полностью сотрудничает с немецкими правоохранителями. Ростислав Шурма, который сейчас находится в Германии, через своих адвокатов пытается предотвратить передачу данных со своего телефона украинским правоохранителям. Он утверждает, что расследование против него является «политическим преследованием». Однако, как отмечают источники УП, это утверждение выглядит сомнительным, ведь год назад Шурма отвечал за экономику и энергетику Украины.

Напомним, В июле НАБУ осуществило обыски по месту жительства Ростислава Шурмы, эксзам Андрея Ермака, который был куратором от ОП над всей экономикой страны.

Когда один из самых влиятельных деятелей Офиса президента, куратор всего энергетического блока страны Ростислав Шурма стал фигурантом расследования НАБУ и иностранных правоохранителей, сообщили СМИ. Дома у г-на Шурмы в Германии в пригороде Мюнхена на днях прошли обыски.