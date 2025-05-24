Где спрятаться во время вражеских обстрелов: советы эксперта по выживанию

Укрываться от вражеских обстрелов нужно в помещениях без окон

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Чтобы защитить себя после объявления воздушной тревоги наилучшее решение — как можно скорее добраться до специализированного укрытия. Но если такой возможности нет, нужно избегать, прежде всего, помещений с окнами.

Как выбрать место, чтобы укрыться от российских атак, рассказал эксперт по выживанию и безопасности Игорь Молодан в эфире «Киев 24».

«Прежде всего, самое опасное место — это помещение с окнами. И во время воздушной тревоги, во время обстрелов находиться в помещениях с окнами — это опасно, наиболее опасно. Безопаснее будет по правилу двух стен», — заметил эксперт.

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Он объяснил, что комнаты без окон по правилу двух стен уберегают от обломков извне.

«То есть от тех обломков, которые могут влететь, ранить и совершить сопутствующие обломки. Но если нет окон, то конечно, что в ванную не залетит такой обломок. Если от взрывной волны даже где-то улетит там кафель, то это не будет каким-то критическим ранением. Поэтому, конечно, там будет безопаснее, чем в помещении с окнами», — пояснил Молодан.

Он подчеркнул, что обломок кафеля и обломок дрона, например, представляют разные степени опасности.

По словам эксперта, в многоэтажках еще безопаснее будет переждать воздушную атаку у шахты лифта. При этом нижние этажи безопаснее верхних, а наиболее безопасно будет в подвальных или полуподвальных помещениях, хотя они тоже не гарантируют 100-процентную безопасность.

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«Самое безопасное — это те помещения, которые являются сооружениями двойного назначения. Те же станции метро, подземные переходы, подземные паркинги, подземные торговые центры и т.п.

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