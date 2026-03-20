Где станет теплее на выходных: прогноз погоды на 21-22 марта

В Украину идет потепление / © pexels.com

Реклама

В Украине будет теплее, но с незначительными осадками в виде дождей, которые ожидаются в дневные часы.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 21 марта

В западных областях суббота будет облачной, но с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь, а в карпатском регионе — с мокрым снегом. Возможен слабый туман. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять -2…+3°С, днем +7…+12°С, в Карпатах 0…+5°С.

Реклама

На севере без существенных осадков. Ветер 5-10 м/с. Ночью температура будет в пределах -1...+4°С, днем +4...+9°С.

В центральных регионах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью будет +1…+6 °С, днем +7…+12 °С.

На юге Украины будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью будет колебаться в диапазоне +2…+7 °С, а днем будет составлять +8…+13 °С.

На востоке в субботу также будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С.

Реклама

Погода 22 марта

На западе Украины под влиянием выступления антициклона ожидается погода без осадков. Только в Карпатах возможен небольшой мокрый снег. Ночью будет -3...+2°С, а днем +7...+12°С, в Карпатах 0...+5°С.

На севере Украины в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью -3…+2°С, днем +4…+9°С.

В центральных областях облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью -1…+4 °С, а днем воздух прогреется до +7…+12 °С.

На юге Украины будет облачная погода с прояснениями, временами пройдет небольшой дождь. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью +2…+7 °С, а в дневные часы +7…+12 °С.

Реклама

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Ночью температура снизится до -1…+4 °С, а днем термометры покажут +7…+12 °С.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину надвигается циклон с мокрым снегом. Синоптики предупреждают о сырой погоде в большинстве областей, однако уже через несколько дней ситуация станет меняться в сторону весеннего тепла.