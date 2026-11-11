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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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"Где ступила нога российского солдата, там куча их трупов": Жорин ответил Мединскому

Заместитель командира корпуса Максим Жорин напомнил российскому переговорщику о потерях окупантов на фронте.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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"Где ступила нога российского солдата, там куча их трупов": Жорин ответил Мединскому

Максим Жорин

В Третьем армейском корпусе ВСУ отреагировали на заявление главы российской делегации Владимира Мединского о том, что все территории, куда вошла российская армия, Москва считает своими.

Об этом сказал заместитель командира Третьего армейского корпуса и подполковник ВСУ Максим Жорин .

Ранее после переговоров в Абу-Даби Мединский заявил, что Россия не согласится на обмен захваченными территориями с Украиной. По его словам, «там, где ступила нога нашего российского солдата, это наше». Он также подчеркнул, что российский флаг на захваченных землях не должен спускаться.

В ответ Максим Жорин опубликовал резкое заявление, в котором высмеял претензии Кремля на украинские территории.

«На самом деле, там, где ступила нога их солдата, там сразу куча трупов их солдат. И бывать россияне сейчас на фронте могут разве что собственными рекордами потерь», — написал военный.

Жорин фактически противопоставил российской риторике о якобы принадлежности захваченных земель реальную цену продвижения оккупационной армии — погибших российских военных.

Что предшествовало заявлению Мединского

Напомним, в Абу-Даби состоялся двухдневный раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Это были первые девять месяцев переговоры такого формата. Стороны обсуждали окончание войны, территориальный вопрос, гарантии безопасности Украины и гуманитарные договоренности.

Одним из результатов встреч стала договоренность о подготовке нового масштабного обмена военнопленными. В то же время, существенных разногласий относительно политического урегулирования стороны не преодолели.

В частности, спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер назвали территориальный вопрос одним из главных препятствий для достижения мирного соглашения. После переговоров в Абу-Даби американские представители планировали отправиться в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

В свою очередь, Мединский после переговоров фактически повторил тезис, который ранее озвучивал кремлевский глава Путин. 20 июня 2025 года президент РФ заявлял: территории, куда ступает нога российского солдата, якобы становятся российскими.

Похожее изречение связывают с нацистской пропагандой Адольфа Гитлера: «Там, где стоит немецкий солдат, больше никто не пройдет».

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