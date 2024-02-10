Где ТЦК могут вручать повестки: юрист сообщил, что новый закон частично дает ответ

Сергей Савинский отметил, что законопроект не дает полного ответа, где можно вручать повестки, и если ответа нет, значит, их можно вручать везде.

Часто можно увидеть, как представители ТЦК СП вручают повестки военнообязанным на улицах, в спортзалах и других общественных местах. Это вызвало шквал критики и возмущения в обществе. Однако новый законопроект частично ответил на вопрос, где можно вручать повестки.

Об этом рассказал юрист Сергей Савинский в интервью "РБК-Украина".

Известно, что согласно новому законопроекту повестку могут отправить в электронный кабинет призывника, и это указано на единственное "место".

Также читайте До какого возраста могут мобилизовать в Украине: адвокат дал четкий ответ

Юрист объясняет, что электронный кабинет для вручения повесток — это и есть тот же частичный ответ.

"Однако законопроект не дает полного ответа, где можно вручать повестки. Если ответа нет, значит, их можно вручать везде. Если бы там об этом отметили, то люди обходили бы эти места десятой дорогой", — добавляет Савинский.

Правила вручения повесток

Прежде всего, документ должен быть заполнен данными военнообязанного.

"За это может отвечать кабинет военнообязанного. В ней также должна быть подпись, для этого предусмотрена электронная. Теперь будет вопрос по сертификации ключей для подписи. По моему мнению, это явление достаточно прогрессивное", – отмечает юрист.

Если электронный кабинет призывника начнет работать, данные других реестров будут синхронизироваться. Таким образом, военкоматы смогут получать больше информации о военнообязанных.

Как должны вручать повестку

"В первую очередь, когда вас останавливают на улице и говорят: "Ваши документы", адекватная реакция человека сказать: "Извините, вы кто? Покажите ваши документы", – подчеркнул Савинский.

Также читайте ТЦК будут работать круглосуточно – в Раде назвали причину

Однако по общему правилу представители ТЦК или полиции сами представляются, показывают удостоверение или полицейский жетон.

"Далее лицо может поинтересоваться, в связи с чем его остановили. Но в большинстве своем человека останавливают и все это объявляют. Могут спросить военно-учетный документ. Если нет, могут предложить проехать с ними для уточнения данных", – рассказывает юрист.

Однако, по словам Сергея Савинского, когда введут изменения и военно-учетный документ станет обязательным, таких вопросов не должно возникать.

Напомним, ранее народный депутат, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отметил, что в Украине введут сертификаты военнообязанных для граждан мобилизационного возраста, который начинается с 27 лет и заканчивается после 60.

Читайте также: