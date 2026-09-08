Где Украина и РФ могут сесть за стол переговоров: Зеленский назвал возможные площадки

Переговоры / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в трехстороннем формате, которая может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии или Турции.

Об этом глава государства сказал во время беседы с журналистами.

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По его словам, у Украины есть опыт проведения переговоров на разных площадках, а также получала соответствующие предложения от других государств.

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О чем будут говорить на переговорах

Среди основных вопросов, которые планируется вынести на обсуждение, — энергетика и экспорт зерна. В то же время Зеленский подчеркнул, что переговоры должны завершиться конкретными результатами.

Главным приоритетом для Украины президент назвал гуманитарное направление, в частности, обмен военнопленными.

«Энергетика, зерно, очевидно, будут обсуждаться. Надо не только обсуждать, но и иметь конкретный результат. И гуманитарный вопрос — обмен пленными», — отметил он.

По словам Зеленского, украинская сторона будет настаивать на том, чтобы увеличить количество обменов и ускорить их проведение.

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Переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина и РФ приблизились к новому формату переговоров. Это произошло после визитов американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву.

Тем временем в РФ традиционно отвергают мирные переговоры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров цинично заявил, что переговоров по завершению войны в Украине пока нет.

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