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Где Украина и РФ могут сесть за стол переговоров: Зеленский назвал возможные площадки
Среди основных вопросов, которые планируется вынести на обсуждение, — энергетика, экспорт зерна и обмен пленными.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в трехстороннем формате, которая может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии или Турции.
Об этом глава государства сказал во время беседы с журналистами.
По его словам, у Украины есть опыт проведения переговоров на разных площадках, а также получала соответствующие предложения от других государств.
О чем будут говорить на переговорах
Среди основных вопросов, которые планируется вынести на обсуждение, — энергетика и экспорт зерна. В то же время Зеленский подчеркнул, что переговоры должны завершиться конкретными результатами.
Главным приоритетом для Украины президент назвал гуманитарное направление, в частности, обмен военнопленными.
«Энергетика, зерно, очевидно, будут обсуждаться. Надо не только обсуждать, но и иметь конкретный результат. И гуманитарный вопрос — обмен пленными», — отметил он.
По словам Зеленского, украинская сторона будет настаивать на том, чтобы увеличить количество обменов и ускорить их проведение.
Переговоры между Украиной и РФ — последние новости
Напомним, президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина и РФ приблизились к новому формату переговоров. Это произошло после визитов американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву.
Тем временем в РФ традиционно отвергают мирные переговоры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров цинично заявил, что переговоров по завершению войны в Украине пока нет.