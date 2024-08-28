Где Украина могла испытать свою баллистическую ракету: в Defense Express поделились предположением

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что испытание украинской баллистической ракеты происходило сразу ударами по российским оккупантам.

Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо".

"К счастью, мы не знаем, когда именно происходило испытание нашей баллистической ракеты. А также в каком формате эти испытания происходили. Сложно сказать, есть ли у нас полигон на сегодня, где бы мы имели возможность скрыто провести испытания такого типа ракеты. Вряд ли у наших западных партнеров тоже есть полигоны, на которых они бы позволили испытать именно баллистические ракеты. И здесь очень интересен один факт. В 2023 году россияне очень часто заявляли, что сбивали ракету "Сапсан". Поэтому кто знает, возможно, испытания нашей баллистической ракеты происходило не на полигоне, а в реальных боевых условиях. Фактически испытание происходило сразу по оккупантам", – предположил Киричевский.

По словам эксперта, создание баллистической ракеты является важнейшим достижением для Украины, особенно учитывая сложные условия, в которых работала оборонная промышленность страны.

"Очень хорошо, что сегодня мало известных фактов относительно нашей баллистической ракеты. Это хорошо для нас и не очень – для противника. Враг не должен знать, какие типы вооружения у нас есть в арсенале", – подчеркнул эксперт.

Киричевский отметил, что разработка и испытание баллистической ракеты стали возможными даже во время активных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины.

"Россияне били по объектам энергетики и нашему ВПК, а при таких условиях создать баллистическую ракету крайне сложно", – подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа сообщил, что украинские силы уже испытали первую баллистическую ракету собственного производства. Применение ракеты было успешным.

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