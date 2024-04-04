Где Украина может найти системы ПВО, чтобы защититься от атак РФ: объяснил военный эксперт

В то время как Украина и мирное население подвергаются ракетным обстрелам со стороны РФ, на территориях стран НАТО простаивают системы ПВО.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, в европейских странах и США находится на хранении несколько систем ПВО Patriot. И десяток из них вполне можно было передать нашему государству для закрытия неба.

"Дело в том, что системы ПВО подобные Patriot есть, в первую очередь, в арсеналах стран — членов НАТО, которые расположены на территории Европы. Кроме того, достаточно много таких систем есть на хранении в США. Речь идет, что сейчас на фоне усиления террора со стороны РФ в виде жестких бомбардировок территории Украины с использованием управляемых авиационных бомб, тактических ракет вполне возможно найти до десятка единиц Patriot.Это повысит возможности нашей ПВО, пока мы не получим какие-то другие возможности, которые могут быть связаны с производством собственной системы ПВО или с поступлением западной авиации", — объяснил военный эксперт.

Он также добавил, что, когда эти системы находятся в европейских странах на хранении, Украина каждый день страдает от террористических атак российских оккупантов.

"Есть системы ПВО, которые можно было перераспределить, потому что мы уже видели подобные примеры, когда Украина получила в преддверии сезона этого российского террора некоторые системы в так называемую аренду. Деталей мы не знаем, но по меньшей мере сообщалось о передаче Украине нескольких таких ПВО. и в таком случае следует говорить, что резервы на передачу подобных систем Украине у партнеров есть. В этом есть строгая необходимость и наши партнеры должны сделать такие, возможно, у них непопулярные решения, но они необходимы для безопасности и самой Европы", — подчеркнул Валерий. Рябых.

Напомним, что из-за атаки РФ в Харькове обесточена ядерная установка.

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