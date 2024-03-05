Где украинцам чаще всего раздают повестки: ответ военкома

В прошлом году украинцам начали вручать повестки для обновления военно-учетных данных на блокпостах, в общественных местах, впоследствии даже в спортзалах, что вызвало у людей недовольство.

Но следует вспомнить, что с самого начала основным способом оповещения военнообязанных об их вызове для уточнения данных было вручение повесток по месту жительства. В мирное время так даже призывников вызывали на призывные участки.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Телеграф".

По словам Истомина, также некоторые скрывались от призыва на срочную службу – не открывали двери, родные говорили, что такой здесь не проживает и т.д.

"Фиксируем то, что большое количество людей проживают не по месту регистрации и давно не обновляли данные. Ок, человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП дома, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т.д." многие граждане, которых призывают сейчас за мобилизацией, это те, кому нужен был толчок.Не раз слышал от них: "Я ждал повестку, но сам не шел. Также бывают случаи, когда военнообязанные просят выписать им повестку, — рассказал майор.

Еще один метод оповещения – передача предписаний (повесток) на предприятия, которые руководитель вручает своим подчиненным. Власти привлекают активнее к этому процессу.

"Сегодня наши сотрудники практически не ходят по месту жительства граждан, поскольку в этом немного смысла. Проверяют документы на улицах. Это делают люди из военнослужащих ВСУ (а ТЦК и СП являются структурным подразделением ВСУ), наделенные соответствующими полномочиями военным комендантом. Кстати., наши представители начали использовать бодикамеры, чтобы в случае конфликта он был зафиксирован с обеих сторон и на этом было меньше манипуляций", – резюмировал военком.

Ранее Истомин сказал, что подавляющее большинство резонансных видео с якобы "произволом" ТК являются манипулятивными. Они вырваны из контекста, в которых есть только концовка.

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