Где украинцам в Польше платят больше и меньше всего: эксперт назвала самые высокооплачиваемые сферы

Украинцы в Польше самые высокие зарплаты получают в промышленности, машиностроении и логистике, тогда как в производстве и строительстве конкуренция растет и сдерживает повышение оплаты труда.

Об этом сообщила вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко в интервью РБК-Украина.

По ее словам, польский рынок труда пока остается наиболее доступным для украинцев в секторах с более низкими требованиями к квалификации и значительной долей физического труда. Благоприятная ситуация наблюдается в сфере логистики, где за девять месяцев 2025 года занятость выросла почти на 5%.

В то же время в производственной отрасли и строительстве конкуренция между работниками усиливается, что ограничивает рост заработных плат и повышает требования к опыту кандидатов.

Кириченко отметила, что в ближайшей перспективе лучшие возможности для украинцев будут открываться в производственных и технических специальностях. Именно в этих направлениях польские компании продолжают инвестировать в персонал, предлагая более стабильную занятость, высокие зарплаты и широкие возможности профессионального развития.

Комментируя уровень доходов, она сообщила, что средняя заработная плата украинцев в Польше растет темпами, сопоставимыми с общей динамикой польской экономики. За девять месяцев 2025 года средняя зарплата в бизнес-секторе Польши выросла более чем на 8% в годовом измерении и в сентябре составила 8 750 злотых до вычета налогов.

Самые высокие темпы роста заработных плат, по ее словам, были зафиксированы в производстве компьютеров и электроники, пищевой промышленности, производстве транспортного оборудования, в частности военного, машиностроении, включая автомобильную отрасль, а также в мебельном производстве. Повышение оплаты труда в этих секторах происходило на фоне постепенного сокращения занятости в промышленности.

В то же время в логистике, где традиционно работает значительное количество украинцев, рост зарплат происходил медленнее, однако отрасль остается одной из самых высокооплачиваемых в Польше. Средняя заработная плата в этом секторе в сентябре 2025 года составила 9 029 злотых, что почти соответствует уровню машиностроения — 9 195 злотых.

Говоря о возможностях трудоустройства без знания польского языка, Кириченко отметила, что чаще всего речь идет о сезонных работах, в частности перед праздниками или в период сбора урожая. Это, в частности, комплектация заказов, упаковка, складские работы, временные позиции в пищевой промышленности и аграрном секторе.

По ее словам, в таких случаях ключевыми требованиями к кандидатам является готовность работать и легальное пребывание на территории Польши. Кроме того, без знания языка украинцы могут трудоустраиваться на постоянную физическую работу, которая не требует высокой квалификации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше сейчас работают до 780 тысяч украинцев, и все больше из них выбирают квалифицированную занятость вместо простых работ.