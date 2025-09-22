Где украинцы массово покупают жилье за границей: названа страна-лидер

Квартира / © ТСН.ua

Иностранцы продолжают активно покупать недвижимость в Болгарии, играя ключевую роль на рынке жилья. По данным местных агентств и ассоциаций, наибольший интерес к болгарской недвижимости в 2024-2025 годах проявляют граждане Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Румынии и Украины.

Наиболее востребованными объектами есть жилье на побережье Черного моря (Варна, Бургас, Несебр) и горных курортах (Банско, Пампорово).

Топ-10 стран, граждане которых покупают жилье в Болгарии (2024-2025 гг.):

Великобритания Германия Греция Израиль Румыния Турция Италия Россия Украина Польша

Эксперты отмечают, что рост спроса со стороны иностранцев стимулирует повышение цен: за последний год стоимость жилья на морских курортах выросла на 8-10%, а в Софии — на 6-7%.

Украинцы вошли в первую десятку покупателей, что обусловлено как временной релокацией из-за войны, так и желанием инвестировать, сдавая недвижимость в аренду туристам. Аналитики прогнозируют, что спрос со стороны украинцев и израильтян, а также граждан ЕС, ищущих более доступное жилье, будет и дальше расти.

Напомним, в некоторых регионах Украины стоимость аренды жилья подскочила почти наполовину, а квартиры находят новых жильцов в разы быстрее, чем несколько лет назад. Самый динамичный рынок сегодня наблюдается в Одессе, где жилье сдается всего за три дня.

Украинский рынок аренды жилья остается значительно дешевле по сравнению с Польшей, несмотря на рост цен в течение последнего года. Аналитики отмечают, что в украинских крупных городах можно найти жилье за 400–500 долларов в месяц, в то же время в польских городах за аналогичные условия придется заплатить минимум 800 долларов.