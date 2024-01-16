Где в Европе больше всего украинских беженцев: названы страны и потрясающие цифры

Больше украинцев ищут убежище в Германии.
Украинцы продолжают ехать в Европу для получения временной защиты. Число беглецов от войны возросло в странах ЕС почти до 4,3 млн человек.
В какие страны украинские беженцы отправляются чаще всего и откуда уезжают, сообщает ТСН.ua со ссылкой на данные Евростата.
Количество украинцев с временной защитой в странах ЕС выросло за месяц еще более чем на 36 тысяч человек. По последним данным, Европейский Союз предоставляет убежище 4274630 людям из Украины.
Больше украинских беженцев на 30 ноября принимали:
- Германия (1235960 человек — 28,9% от общего количества в ЕС);
- Польша (955110; 22,3%);
- Чехия (369330; 8,6%).
В то же время больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:
- Германия (+20595; +1,7%);
- Чехия (+4880; +1,3%);
- Норвегия (+4180; +6,9%).
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Если в октябре приток украинских беженцев наблюдался во всех странах ЕС, уже в ноябре люди начали уезжать из:
- Польши (-5510 человек);
- Италии (-160 человек);
- Франции (-125 человек);
- Люксембурге (-15 человек).
В целом среди людей с временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины почти половину беженцев (46,3%), дети — 33,3%, а мужчины — 20,4%.
Ранее мы писали, какие изменения ждут украинских беженцев в Евросоюзе в 2024 году.
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