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Где в Европе больше всего украинских беженцев: названы страны и потрясающие цифры

Где в Европе больше всего украинских беженцев: названы страны и потрясающие цифры

Какие страны Европы больше всего принимают беженцев из Украины / Фото: ТСН.ua

Больше украинцев ищут убежище в Германии.

Украинцы продолжают ехать в Европу для получения временной защиты. Число беглецов от войны возросло в странах ЕС почти до 4,3 млн человек.

В какие страны украинские беженцы отправляются чаще всего и откуда уезжают, сообщает ТСН.ua со ссылкой на данные Евростата.

Количество украинцев с временной защитой в странах ЕС выросло за месяц еще более чем на 36 тысяч человек. По последним данным, Европейский Союз предоставляет убежище 4274630 людям из Украины.

Больше украинских беженцев на 30 ноября принимали:

В то же время больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:

  • Германия (+20595; +1,7%);
  • Чехия (+4880; +1,3%);
  • Норвегия (+4180; +6,9%).

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Если в октябре приток украинских беженцев наблюдался во всех странах ЕС, уже в ноябре люди начали уезжать из:

  • Польши (-5510 человек);
  • Италии (-160 человек);
  • Франции (-125 человек);
  • Люксембурге (-15 человек).

В целом среди людей с временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины почти половину беженцев (46,3%), дети — 33,3%, а мужчины — 20,4%.

Ранее мы писали, какие изменения ждут украинских беженцев в Евросоюзе в 2024 году.

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