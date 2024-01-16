Где в Европе больше всего украинских беженцев: названы страны и потрясающие цифры

Украинцы продолжают ехать в Европу для получения временной защиты. Число беглецов от войны возросло в странах ЕС почти до 4,3 млн человек.

В какие страны украинские беженцы отправляются чаще всего и откуда уезжают, сообщает ТСН.ua со ссылкой на данные Евростата.

Количество украинцев с временной защитой в странах ЕС выросло за месяц еще более чем на 36 тысяч человек. По последним данным, Европейский Союз предоставляет убежище 4274630 людям из Украины.

Больше украинских беженцев на 30 ноября принимали:

Германия (1235960 человек — 28,9% от общего количества в ЕС);

Польша (955110; 22,3%);

Чехия (369330; 8,6%).

В то же время больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:

Германия (+20595; +1,7%);

Чехия (+4880; +1,3%);

Норвегия (+4180; +6,9%).

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Если в октябре приток украинских беженцев наблюдался во всех странах ЕС, уже в ноябре люди начали уезжать из:

Польши (-5510 человек);

Италии (-160 человек);

Франции (-125 человек);

Люксембурге (-15 человек).

В целом среди людей с временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины почти половину беженцев (46,3%), дети — 33,3%, а мужчины — 20,4%.

Ранее мы писали, какие изменения ждут украинских беженцев в Евросоюзе в 2024 году.

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