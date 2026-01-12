Где в Киеве действуют экстренные отключения, а где графики: в ДТЭК объяснили

Отключение света / © Associated Press

Энергообъекты Киева и области испытали значительные разрушения в результате массированных российских атак, из-за чего ситуация с электроснабжением в разных районах столицы существенно отличается. В настоящее время в городе одновременно применяются как жесткие экстренные ограничения, так и плановые стабилизационные графики в зависимости от состояния локальной инфраструктуры и степени повреждения сетей.

Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

По информации ДТЭК, самая сложная ситуация наблюдается на Левом берегу, где система пострадала больше всего. Для предотвращения масштабных системных аварий, экстренные ограничения частично ввели в Святошинском и Соломенском районах.

«Ситуация со светом в разных районах столицы сейчас отличается. Дарницкий, Днепровский, Деснянский, Левый берег здесь система пострадала больше всего, поэтому действуют экстренные отключения по жесткому режиму. Такая же ситуация у части Голосеевского и Печерского районов. Также применяются экстренные отключения», — отметили в ДТЭК, комментируя сложность восстановительных работ.

Отмечают, что относительно лучшая ситуация сохраняется в Оболонском, Подольском и Шевченковском районах, где энергетикам сейчас удается соблюдать стабилизационные графики. В то же время, на стабильность энергопитания по всей столице негативно влияет мороз: из-за низких температур возрастает количество локальных повреждений.

«Если свет не появился по графику, вероятнее всего повреждения на вашем участке сети», — объясняют энергетики.

В ДТЭК отметили, что все усилия специалистов сосредоточены на стабилизации системы и минимизации аварийных ситуаций, возникающих из-за перегрузки сети в условиях похолодания.

Что известно о ситуации в Киеве

Напомним, в Киеве после массированной атаки сложная ситуация. В городе отмечаются перебои с теплом и водой.

К тому же, россияне целенаправленно атаковали районные котельные в Киеве. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением и из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.

Из-за ночной массированной атаки 9 января сначала на левом берегу Киева были введены экстренные отключения света.

В Сети киевляне жалуются на закрытие крупных сетевых супермаркетов из-за продолжительных отключений света.

Ранее сообщалось, что без тепла в Киеве остаются еще около 800 домов.

Также ДТЭК сообщал об экстренных отключениях электроэнергии в части Соломенского и Святошинского районов Киева для предотвращения аварий и перегрузки сети.