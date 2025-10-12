Где в Киеве исчезает время: тайны Китаевской пустыни

Китаевская пустынь

Китаев — это скрытый от шума мегаполиса уголок на киевских холмах и озерах, настоящий энергетический центр, где древняя история сливается с первозданной природой. Здесь таинственные подземные ходы и пещеры свидетельствуют о зарождении духовности нации.

Китаевский комплекс

На южной окраине столицы, окутанный спокойствием Голосеевского лесного массива, раскинулся Китаев — неповторимое природно-историческое пространство. Он объединяет археологические находки, средневековые архитектурные памятники, пещерные лабиринты, монастырские угодья, древние захоронения (курганы) и живописные долины. Это земля, где каждый фрагмент дышит прошлым, а сама природа шепчет об истоках украинской культуры.

Геологическая структура Китаевского урочища формировалась на протяжении тысячелетий: здесь чередуются возвышенности, глубокие овраги, водяные плесы и чащи леса. Именно здесь берет начало ручей, питающий каскад живописных прудов и впадающий в Чернечий залив Днепра. Ландшафт урочища, представляющий собой природную крепость среди лесных холмов, определил его историческую судьбу.

Хроники Китаева

Археологические исследования подтверждают, что территория Китаева была заселена еще в III-II веках до нашей эры. Здесь находили артефакты, включая римские монеты, а также остатки поселений трипольцев, черняховцев и зарубинцев. Ключевым памятником является Китаевское городище, которое многие историки идентифицируют с древним городом Пересечений. Его оборонительная система — валы, рвы и деревянные укрепления — создавала мощную, стратегически расположенную цитадель, похожую на «орлиное гнездо».

В X-XIII веках Пересечень был интегрирован в оборонную инфраструктуру Киевской Руси. Благодаря сложному рельефу, естественным водным преградам и лесам, это место идеально подходило для укрепленного поселения. Историк Михаил Брайчевский подчеркивал, что Пересечень служил «южным замыкающим пунктом киевской окраины».

В начале XX века Китаев превратился в популярный рекреационный район столицы. К нему регулярно курсировали пароходы с Крещатика, здесь функционировал летний театр и дачные имения. Эта местность получила название Китаевские дачи, сохраняя даже в курортный сезон ощущение особой тишины, не нарушенной городским шумом.

Современные знания об истории Китаева базируются на многочисленных раскопках, обнаруживших следы жилых построек, торговых точек, ремесленных мастерских и даже культовых сооружений.

Защита и сохранение урочища

Еще в советское время Китаев получил статус археологического памятника и был взят под государственную охрану. Границы охранной зоны, официально утвержденные в 1979 году, сегодня требуют обновления и расширения. Для обеспечения исторической целостности ансамбля предлагается включить в охранную территорию прилегающие хутора (Болгарский и Самбурский) и земли Преображенского скита.

Активисты Владимир Коваленко и Михаил Михалко в конце 1980-х годов инициировали движение за сохранение Китаева. Они предлагали передать весь комплекс — городище, поселение, курганы — под юрисдикцию Голосеевского лесничества, которое позже вошло в состав Национального природного парка «Голосеевский».

Сегодня на территории урочища расположены два памятника общенационального значения (археологический и архитектурный), а также 19 памятников регионального значения. Кроме того, здесь есть три природных памятника, шесть исторических кладбищ, территория бывшего концлагеря и мемориальные места захоронений жертв Голодомора.

Китаевская пустынь

После разрушительного набега татар в 1482 году древний город пришел в упадок, однако жизнь на этой земле не прекратилась. Поселение получило новое название — Китаево. В XVII веке здесь возникла Китаевская пустынь, служившая скитом (отшельническим поселением) для старцев Киево-Печерской лавры.

Это был островок духовности, посвященный тишине и молитве. Именно здесь, в пещерах, нашел приют преподобный Досифей. В XVIII веке архитектор Степан Ковнир возвел каменную Троицкую церковь, которая сохранилась до наших дней, формируя ядро Китаевского монастыря — святого места, куда до сих пор направляются паломники.

В XIX-XX веках обитель превратилась в важный духовный и культурный центр. Здесь размещался приют, действовал приют для ученых, отдыхали выдающиеся деятели культуры, в частности Елена Пчилка, Николай Зеров, Наталья Полонская-Василенко. После закрытия монастыря в 1930-х годах часть территории была отдана научным учреждениям, а впоследствии — природоохранному фонду.

Сейчас Китаевская пустынь — это не только историческая реликвия, но и действующий духовный центр, сохраняющий аутентичный дух Киева.

Адрес: ул. Китаевская, 15.

Китаевские дачи: киевский курорт начала XX века: киевский курорт начала XX века

На рубеже XIX и XX веков Китаев был одним из самых желанных мест для летнего отдыха киевлян. Это был курортный пригород, известный своими дачными усадьбами, фруктовыми садами, прудами, лодочными станциями и летним театром.

Дачные поселки простирались преимущественно вдоль современной Набережно-Корчеватской улицы и частично по Китаевской. Здесь бурлила культурная жизнь, функционировал народный летний театр. Организовывались даже археологические экскурсии для групп до 150 человек, которые сопровождались лекциями от ведущих историков эпохи.

Транспортное сообщение было налажено с помощью парохода, который курсировал от Крещатика до пристани вблизи Корчеватого (неподалеку от Китаева). Этим маршрутом пользовались как дачники, так и просто желающие провести день на природе. Пароход совершал два рейса в день. Альтернативой была поездка на извозчике через Демеевку, стоившая 80 копеек в одну сторону.

Аренда комнаты на сезон стоила в среднем 15-20 рублей, хотя цены могли достигать и 100 рублей. Продажа дачных имений могла достигать 1500 рублей.

«Путеводитель» 1912 года отмечал как недостаток Китаевских дач наличие кирпичных заводов, которые ухудшали воздух. Однако преимущества значительно преобладали: прекрасные условия для плавания, катания на лодках и рыбалки. Рядом находился Черный лес с Китаевской пустынью и пещерами. На Святую Троицу традиционно проводилась ярмарка, а летом отдыхающие наслаждались концертами в летнем театре.

Культурная жизнь бурлила: 21 июня 1898 года, несмотря на притеснения украинского театра царской властью, в Мышеловке (на территории имения Снежков, ныне ул. Квитки-Основьяненко) открыли народный летний театр.

Китаевские дачи привлекали многих деятелей культуры и искусства. В разные годы здесь отдыхали Елена Пчилка, Николай Лысенко, Панас Саксаганский, Михаил Медведев и другие.

В 1920-х годах лето в Китаеве проводил Михаил Грушевский. Он работал в уюте виноградного сада, любуясь видами Днепра. Его переписка и воспоминания современников часто упоминают именно эту дачу в Виноградном саду.

Рядом до сих пор сохранился дом, где жила Людмила Старицкая-Черняховская — дочь выдающегося драматурга Николая Старицкого.

Современный парк Китаев

Сегодня парк Китаев является настоящим зеленым оазисом города, где память эпох гармонично сочетается с природным миром. На его территории расположены китайские пещеры, вековые деревья, целебные источники и китайская купель, где до сих пор проходят обряды освящения воды. Здесь можно увидеть дубы, которым более трехсот лет, метасеквойю, вековые березы и трехсотлетний каштан — безмолвные свидетели прошлого. Особенно поражает своим величием и историей старый дуб возле Самборского переулка.

Китаевский парк прилегает к Национальному природному парку «Голосеевский» и фактически является его составной частью, поэтому его часто называют «зелеными легкими столицы». Урочище охраняется государством; здесь действуют ограничения на застройку, а границы исторического ареала требуют расширения для сохранения целостности комплекса.

Район и Транспорт

Китаев — это историческая часть Голосеевского района Киева. Добраться сюда можно от станций метро «Выдубичи» или «Голосеевская», воспользовавшись автобусным сообщением до улицы Китаевской (в частности, до монастыря Китаевская пустынь).

