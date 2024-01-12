Где в Украине больше всего непригодных для армии: НАПК сообщило об "аномальных" регионах

Для проведения комплексного исследования коррупционных рисков сотрудники НАПК систематизировали информацию о постановлениях военно-врачебных комиссий (ВВК) в Украине и обнаружили два региона с большим процентом лиц, признанных непригодными для службы.

Об этом в пятницу, 12 января, сообщили в пресс-службе НАПК.

В частности, в Полтавской области 20% проходивших ВВК были признаны непригодными к службе. В Киеве показатель немного меньше — 18%.

В большинстве регионов Украины этот показатель колеблется в пределах 5-10 процентов. Меньше всего непригодных к службе выявили во время прохождения комиссий в Харьковской области — всего 2%.

Фото: НАПК

В самом городе Киеве больше всего непригодных обнаружили в ВВК Голосеевского района — 40%. В большинстве других районов столицы этот показатель колеблется в пределах 15–20%. Меньше всего непригодных обнаружили в Деснянском (11%) и Оболонском (5%) районах Киева.

Фото: НАПК

Также специалисты НАПК опубликовали перечень из пяти наиболее часто применяемых статей "Расписания болезней и физических недостатков, определяющих степень пригодности лица к военной службе и исключение его из военного учета". Среди них было два новых: в 2022 году — болезни позвоночника, а в 2023 году — болезни, связанные с ВИЧ.

Также читайте Законопроект о мобилизации отзывается с рассмотрения и возвращается инициатору

В НАПК считают, что собранная информация может быть индикаторами наличия коррупционных рисков в деятельности ВВК территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В то же время, в ведомстве подчеркнули, что эти данные еще не свидетельствуют о незаконности всех вынесенных постановлений о непригодности/ограниченной пригодности лиц к военной службе. "Проверку фактических данных, подтверждающих возможное совершение уголовных правонарушений, осуществляют органы досудебного расследования", — напомнили в НАПК.

Напомним, глава НАПК Александр Новиков ранее заявил, что регулирование работы военно-врачебных комиссий несовершенно, а увеличение их количества вдвое лишь увеличит вдвое коррупцию.

Читайте также: