Украина
159
1 мин

Где в Украине будет дождь 5 ноября — прогноз погоды

Сегодня, 5 ноября, в Украине облачно, возможны и дожди.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода

Погода / © Pixabay

В среду, 5 ноября, в Украине облачно с прояснениями. Ожидаются осадки.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Детали о погоде 5 ноября

Ночью 5 ноября пройдет дождь на Правобережье, днем — в юго-западной части страны.

«Влажный воздух и слабый ветер в южной части и по крайней мере страны ночью и утром местами будут способствовать образованию тумана. Удержится теплая для этой поры погода», — говорится в сообщении.

Также сообщают о:

  • туман – в южной части и на крайнем западе ночью и утром;

  • ветер - преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

  • температуру - ночью 3-8°, в западных и восточных областях 0-5° тепла; днем 8-13 °, на юге страны до 15 °.

Ранее говорилось, что во второй половине ноября возможны первые проявления зимы.

«К дождям присоединяются осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица. На что нужно обратить внимание автовладельцам», — подчеркнул синоптик Виталий Постригань.

159
