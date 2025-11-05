- Дата публикации
Где в Украине будет дождь 5 ноября — прогноз погоды
Сегодня, 5 ноября, в Украине облачно, возможны и дожди.
В среду, 5 ноября, в Украине облачно с прояснениями. Ожидаются осадки.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Детали о погоде 5 ноября
Ночью 5 ноября пройдет дождь на Правобережье, днем — в юго-западной части страны.
«Влажный воздух и слабый ветер в южной части и по крайней мере страны ночью и утром местами будут способствовать образованию тумана. Удержится теплая для этой поры погода», — говорится в сообщении.
Также сообщают о:
туман – в южной части и на крайнем западе ночью и утром;
ветер - преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
температуру - ночью 3-8°, в западных и восточных областях 0-5° тепла; днем 8-13 °, на юге страны до 15 °.
Ранее говорилось, что во второй половине ноября возможны первые проявления зимы.
«К дождям присоединяются осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица. На что нужно обратить внимание автовладельцам», — подчеркнул синоптик Виталий Постригань.