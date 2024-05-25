Где в Украине будут дожди и грозы: прогноз погоды на 26 мая

Местами – сильный ветер.
В Украине воскресенье, 26 мая, будет теплым. Местами синоптики прогнозируют дожди и грозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Украине – переменная облачность. Ночью пройдет дождь на крайнем западе. Днем в юго-восточной части страны, Николаевской и Кировоградской — будут дожди и грозы. На остальной территории осадки не предусматривают. В юго-восточной части страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Ночью температура воздуха составит 9-14° тепла. Днем столбики термометров покажут +22-27°. Чуть меньше температура будет на юго-востоке — 18-23° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве в воскресенье переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +22°. Ночью столбики термометра покажут +12-14°.
Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" рассказали о погоде в июне. Средняя лунная температура будет в пределах +19-23°.
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