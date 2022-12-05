Где в Украине нет света после массированных ракетных ударов 5 декабря: когда восстановят

Аварийные отключения вне графиков применены почти по всей Украине.
После российских ракетных ударов по Украине вечером в понедельник, 5 декабря, наблюдаются перебои с электроснабжением. Аварийные отключения света введены почти во всех областях.
Об этом сообщают ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" и облэнерго.
В национальной энергетической компании предупреждают, что в результате обстрелов критической инфраструктуры часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. Кроме того, морозы в ближайшие сутки приведут к увеличению дефицита электроэнергии в системе.
Первоначально свет подается в больницы, водоканалы и котельные.
Какая ситуация со светом в областях
Аварийные отключения по состоянию на 20:30 применены в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской, Одесской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Узнать, какая ситуация с электроснабжением в вашем регионе, можно по ссылке:
- Киев
- Киевская область
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Херсон
- Винница
- Запорожье
- Чернигов
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницкий
- Луцк
- Тернополь
- Кропивницкий
- Житомир
- Сумы
- Черкассы
- Николаев
- Черновцы
- Ровно
- Ивано-Франковск
Напомним, российская армия 5 декабря нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты попали в объекты инфраструктуры и жилые дома. Есть погибшие. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
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