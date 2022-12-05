Где в Украине нет света после массированных ракетных ударов 5 декабря: когда восстановят

Аварийные отключения вне графиков применены почти по всей Украине.

После российских ракетных ударов по Украине вечером в понедельник, 5 декабря, наблюдаются перебои с электроснабжением. Аварийные отключения света введены почти во всех областях.

Об этом сообщают ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" и облэнерго.

В национальной энергетической компании предупреждают, что в результате обстрелов критической инфраструктуры часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. Кроме того, морозы в ближайшие сутки приведут к увеличению дефицита электроэнергии в системе.

Первоначально свет подается в больницы, водоканалы и котельные.

Какая ситуация со светом в областях

Аварийные отключения по состоянию на 20:30 применены в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской, Одесской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Узнать, какая ситуация с электроснабжением в вашем регионе, можно по ссылке:

Напомним, российская армия 5 декабря нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты попали в объекты инфраструктуры и жилые дома. Есть погибшие. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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