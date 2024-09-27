Где в Украине похоронен древнегреческий воин Ахиллес: известное и символическое место

Украинский блоггер и химик Глеб Репич провел опрос среди людей. Он поинтересовался, знают ли они, где в Украине похоронен древнегреческий воин Ахиллес.

Видео он обнародовал на своей странице в Instagram.

Есть подтвержденные факты, что греки жили в Одесской области. Там, где похоронен Ахиллес, у Одессы в море есть храм его имени. Локация всегда привлекала мужчин, которые хотели стать воинами, потому что оно, как утверждают легенды, даровало им мужество.

Так что, вероятно, герой Ахиллес может быть похоронен на территории острова Змеиный.

Древние греки называли его "Остров Ахилла", потому что именно там появился храм Ахилла из-за места захоронения воина.

Напомним, ко второй годовщине освобождения острова Змеиный от российских кафиров Служба безопасности показали архивные кадры спецоперации. Так, в июне 2022 года спецназначители ЦСО "А" СБУ вместе с боевыми собратьями из ГУР МОУ и ВСУ провели уникальную и чрезвычайно важную операцию.

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