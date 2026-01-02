Где в Украине наихудшая ситуация со светом: в "Укрэнерго" ответили

Отключение света

В прифронтовых и приграничных с Россией областях ситуация с энергоснабжением остается критической. Враг непрерывно атакует объекты инфраструктуры, что существенно усложняет, а иногда делает невозможным оперативное проведение ремонтных работ.

Об этом в эфире «Ми — Україна» сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

По словам чиновника, российские войска не выбирают средств для уничтожения украинской энергетики. Кроме массированных ракетных ударов и атак дронами-камикадзе типа Shahed, противник активно применяет оружие тактического уровня.

«Это также могут быть FPV-дроны, управляемые авиабомбы (КАБы) и средства реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые поражают объекты энергетики в этих областях», — подчеркнул Зайченко.

Такая интенсивность и разнообразие атак создает прямую угрозу жизни энергетиков.

Наибольшей проблемой восстановления света является опасность для ремонтного персонала. В «Укрэнерго» отмечают, что в отдельных районах работа бригад возможна исключительно в координации с военными.

«Там тяжелее всего выполнять ремонтные работы. Только в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины удается обеспечивать безопасность для наших сотрудников, работников генерирующих компаний и операторов системы распределения, чтобы выполнить необходимые ремонты», — пояснил Виталий Зайченко.

В «Укрэнерго» обозначили географию самых сложных участков. Критическая ситуация с электроснабжением фактически постоянно сохраняется в четырех приграничных и прифронтовых областях:

Донецкая;

Черниговская;

Харьковская;

Сумская.

Отдельно энергетики выделили юг страны. Несмотря на то, что Одесская область не является прифронтовой в классическом понимании, ситуация там также остается крайне тяжелой. Регион практически постоянно находится под прицельными ударами врага по энергетическим объектам, что приводит к значительным перебоям со светом.

Напомним, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что графики отключений электроэнергии в Украине, вероятно, будут сохраняться, по меньшей мере, до начала весны.

По его словам, нынешнее состояние генерации и сетей не позволяет ожидать быстрого улучшения даже в случае прекращения ракетных ударов. Ключевым фактором стабилизации он назвал потепление и уменьшение потребления электроэнергии на отопление, тогда как временное облегчение в праздники было обусловлено падением спроса в целом.