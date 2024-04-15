Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: детали от ПФУ

По состоянию на 1 апреля 2024 размер средней пенсии в Украине достиг 5 743,27 гривны.

В Пенсионном фонде подсчитали, кто из украинцев получает самые большие пенсии. Среди лидеров оказались жители столицы.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Где в Украине самые высокие пенсии

По состоянию на 1 апреля 2024 размер средней пенсии в Украине достиг 5 743,27 гривны. В настоящее время пенсионные выплаты получают более 10 миллионов человек.

Самые высокие средние выплаты имеют киевляне — 7 847,68 гривны. В других регионах ситуация такова:

Ровенская область — 7 205,37 гривны;

Донецкая — 7 017,36 гривны;

Луганская — 6 524,80 гривен;

Днепропетровская — 6 332,81 гривны;

Житомирская — 6 241,93 гривны.

Самые маленькие пенсионные выплаты у жителей Тернопольщины — 4 399,66 гривны. Показатель ниже среднего размера пенсий в Украине зафиксирован в 16 областях.

Как выросли пенсии украинцев в 2024 году

Больше всего на рост пенсионных выплат в этом году повлияла плановая мартовская индексация. Минимальный показатель роста пенсии в результате индексирования составил 100 гривен, максимальный – 1 500 гривен.

Также увеличились выплаты лиц старше 70 лет, что способствовало начислению надбавки по возрасту. Сейчас размер этой доплаты составляет:

для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен.

Напомним, пенсии более 10 тысяч гривен по состоянию на 1 апреля 2024 года получали 1 224 710 украинцев.

Читайте ведущие новости дня: