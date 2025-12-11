Где в Украине сегодня будут действовать отключения света: детали от Укрэнерго

Блэкаут / © ТСН.ua

Ночью враг атаковал энергоинфраструктуру сразу в нескольких областях. Наибольший ущерб понесла Одесщина, где утром остаются обесточенными отдельные потребители. Энергетики уже работают на местах и пытаются как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование.

Об этом пишет «Укрэнерго».

Это уже восьмая мощная атака по энергосистеме с начала года.

Поэтому во всех регионах действуют меры ограничения: графики ограничения мощности для бизнеса, промышленности и почасовые отключения для населения.

Актуальный график отключений в каждом регионе можно просмотреть на официальных страницах операторов системы распределения.

По данным энергетиков, по состоянию на 9:30 утреннее потребление соответствует нормальным сезонным показателям и почти не отличается от вчерашнего. Однако из-за погрузки и повреждения инфраструктуры украинцев призывают максимально ограничить использование мощных электроприборов.

Энергоемкие процессы рекомендуют переносить на ночные часы после 23:00. Это поможет снизить нагрузку на систему и сократить продолжительность вынужденных отключений.

Энергетики предупреждают, что состояние системы остается нестабильным и зависит от последствий атак. Украинцам рекомендуют следить за обновлениями в своих облэнерго, ведь графики могут меняться в течение суток.

Напомним, в Украине сохраняется риск длительных локальных отключений электроэнергии, которые могут занять сутки или даже несколько дней. Об этом говорил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, Россия стремится спровоцировать длинные блэкауты, чтобы давить на население и критическую инфраструктуру.