Где в Украине сейчас проще найти работу

Количество вакансий выросло

В августе 2025 года на Едином портале вакансий Украины работодатели разместили 241 000 предложений, тогда как количество соискателей работы через государственный сервис составляло только 132 000.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Наибольшим спросом в этом году пользовались продавцы, водители, повара, инженеры, бухгалтеры, врачи, администраторы, слесари, электромонтеры и грузчики.

Треть всех претендентов — специалисты с высшим образованием, а чуть больше 36% — люди с профессионально-техническим дипломом.

В Госслужбе занятости отмечают, что дефицит рабочей силы в стране обусловлен двумя основными причинами: продолжающимися военными действиями и значительными изменениями в экономике. Последнее ведет к росту структурной безработицы, когда у соискателей нет необходимых навыков для работы в тех сферах, где наблюдается наибольший дефицит кадров.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 26 499 грн. По данным Госстата, самые высокие зарплаты в июле получали в Киеве (40546 грн), Луганской (34553 грн) и Днепропетровской (27413 грн) областях.