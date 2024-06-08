Где в Украине снова будут дожди и грозы: прогноз погоды на 9 июня

В воскресенье, 9 июня, в Украине будет тепло. Впрочем, в некоторых регионах будет ненастье — дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных, восточных, днем и Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях кратковременные дожди, а местами — грозы. На остальной территории осадки синоптики не прогнозируют. На западе страны местами сильные порывы ветра – 15-20 м/с.

Ночью в Украине температура воздуха будет +11-16°. Днем в регионах столбики термометров покажут +23-28°. = Высшие отметки будут фиксироваться на юге, юго-востоке: ночью 16-21° тепла, а днем — 27-32° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 9 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и Киевской области в среду переменная облачность. Ночью осадки синоптики не прогнозируют. Впрочем, днем местами кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра – 5-10 м/с.

Ночью в Киеве столбики термометров покажут +14-16°, а днем – +25-27°. В Киевской области ночью синоптики прогнозируют 11-16° тепла, а днем — 23-28° тепла.

Как сообщалось, на Украине на следующей неделе погода испортится. Не ожидается существенное колебание температур, но будет много дождей, иногда с грозами.

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