Где в Украине снова будут сильные заморозки: прогноз погоды на 11 мая

Днем в субботу, 11 мая, в Украине будет тепло. Но ночью в некоторых регионах будут заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. Ночью синоптики осадков не предполагают. Дождь будет только на Черниговщине и Сумщине. Днем в Украине, кроме южной части, местами будет небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В стране температура воздуха ночью будет 5-10° тепла. Днем столбики термометров покажут +14-19°. В Закарпатье, в южной и юго-восточной частях воздух прогреется до +22°.

Прогноз погоды в Украине на 11 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления в Украине

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. В ряде областей объявлен I уровень опасности, желтый

"Ночью 12 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях на поверхности грунта заморозки 0-5°", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине.

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не будет. Но днем местами небольшой дождь.

В Киевской области температура воздуха – 5-10° тепла ночью, днем – +14-19°. В Киеве ночью температура составит 8-10° тепла, днем +16-18°.

Напомним, синоптики сообщили, какой будет погода на выходные 11-12 мая. В Украину снова возвращается весеннее тепло.

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