Где в Украине снова будут сильные заморозки: прогноз погоды на 15 мая

В регионах будет идти дождь.

Днем в среду, 15 мая, в Украине будет тепло – местами до +21°. Но ночью в некоторых регионах будут заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. В юго-восточной части страны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории синоптики осадков не прогнозируют. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет +4-9°. В западных и северных областях страны будет прохладнее – 1-6° тепла и даже заморозки на поверхности почвы – 0-5°. Днем на подавляющем большинстве территории страны синоптики прогнозируют 11-16° тепла. В Закарпатье воздух прогреется до +17-21°.

Прогноз погоды в Украине на 15 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления в Украине

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. В ряде областей из-за заморозков объявлен уровень опасности.

"Ночью 15 мая в западных, северных областях кроме юга и Закарпатья на поверхности почвы заморозки 0-5°", — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о заморозках в среду, 15 мая.

Погода в Киеве

В Киеве и области в среду будет переменная облачность. Осадков в регионе не прогнозируют. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха – 1-6° тепла ночью, днем – +11-16°. В Киеве ночью температура будет 4-6° тепла, днем воздух прогреется до +15°.

"Ночью 15-16 мая в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-5°. И уровень опасности желтый", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко назвала дату, когда в Украину придет потепление.

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