Где в Украине снова будут сильные заморозки: прогноз погоды на 15 мая

В регионах будет идти дождь.
Днем в среду, 15 мая, в Украине будет тепло – местами до +21°. Но ночью в некоторых регионах будут заморозки.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Украине переменная облачность. В юго-восточной части страны кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории синоптики осадков не прогнозируют. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет +4-9°. В западных и северных областях страны будет прохладнее – 1-6° тепла и даже заморозки на поверхности почвы – 0-5°. Днем на подавляющем большинстве территории страны синоптики прогнозируют 11-16° тепла. В Закарпатье воздух прогреется до +17-21°.
Опасные метеорологические явления в Украине
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. В ряде областей из-за заморозков объявлен уровень опасности.
"Ночью 15 мая в западных, северных областях кроме юга и Закарпатья на поверхности почвы заморозки 0-5°", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В Киеве и области в среду будет переменная облачность. Осадков в регионе не прогнозируют. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.
В Киевской области температура воздуха – 1-6° тепла ночью, днем – +11-16°. В Киеве ночью температура будет 4-6° тепла, днем воздух прогреется до +15°.
"Ночью 15-16 мая в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-5°. И уровень опасности желтый", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко назвала дату, когда в Украину придет потепление.
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