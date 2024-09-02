Где в Украине спадет жара и пройдут дожди: прогноз на неделю, 2-8 сентября

Летняя жара будет держаться и в первую неделю осени. Однако в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

По его данным, практически в течение первой декады сентября погодные условия в нашей стране будут определяться влиянием юго-западной периферии мощного и малоподвижного антициклона, центр которого расположится над северо-восточной Европой. Поэтому существенных осадков не предполагается, за исключением южной половины Украины, где будут периодически проходить дожди разной интенсивности.

Понедельник, 2 сентября

На большей части территории Украины осадки не предполагаются. Только днем и вечером в Приазовье, Запорожской области и Крыму пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+22°С, днем +28...+33°С. В Карпатах ночью +8...+13°С, днем +20...+25°С.

Вторник, 3 сентября

В Приазовье и центральных регионах, днем также местами на Харьковщине пройдут дожди с грозами, местами возможны шквалы, 15 — 20 м/с. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в западных областях +12…+17 °С, на остальной территории +17…+22 °С, днем +28…+33 °С, на Закарпатье до +35 °С.

Среда, 4 сентября

Неустойчивая погода с осадками ожидается в центральных, южных регионах и Винницкой области. Кое-где пройдут сильные ливни с грозами. В остальных областях преимущественно сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22°С, днем +27...+32°С.

Четверг, 5 сентября

Под влиянием юго-западной периферии антициклона в большинстве областей Украины осадков не прогнозируется. Только в южных областях, а также в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье и на юге местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21°С, днем +27...+32°С.

Пятница, 6 сентября

На всей территории Украины будет преобладать солнечная погода, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, в северных и восточных областях +10…+15 °С; днем +25...+30°С.

Суббота, 7 сентября

Во всех областях Украины сохранится безоблачная погода без осадков. Ветер восточного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, в северных и восточных областях +10…+15 °С; днем +25...+30°С.

Воскресенье, 8 сентября

В Украине преимущественно без осадков, днем в Крыму и местами в южных областях пройдут небольшие дожди, временами с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, в северных и восточных областях +9…+14 °С, днем +23...+28 °С.

Ранее синоптики сообщили, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы.