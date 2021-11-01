Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Где в Украине учеников перевели на дистанционное обучение и при каких условиях школы могут работать в "красной" зоне

Где в Украине учеников перевели на дистанционное обучение и при каких условиях школы могут работать в "красной" зоне

УНИАН

Чтобы школы работали в красных карантинных зонах, 100% учителей должны вакцинироваться.

В Украине учебные заведения из-за вспышки коронавируса и отсутствия вакцинации в учителей переводят на дистанционное обучение.

Об этом сообщили в Государственной службе качества образования Украины.

Украинские школы переводят на дистанционное обучение по двум причинам: отсутствие COVID-сертификатов у учителей и эпидемиологическую ситуацию в регионе. Чтобы школы работали в "красных" карантинных зонах – 100% учителей должны вакцинироваться, в "желтых" – 80%.

"Государственная служба качества образования при изучении вопроса организации образовательного процесса в школах, которые перешли на дистанционное обучение, обнаружила, что половина заведений сделала это из-за недостаточного процента вакцинации работников", — говорится в сообщении.

Так, в Украине в "красной" зоне находятся следующие области:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Херсонская;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская и г. Киев;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская.

Из-за карантинных ограничений большинство школ в этих регионах работают дистанционно или в некоторых населенных пунктах продлили осенние каникулы.

Напомним, стало известно, как долго может продлиться усиленный карантин в Киеве.

Читайте также:

Новости Украины: в правительстве обсуждают продолжение осенних каникул в школах

Новости Украины: в правительстве обсуждают продолжение осенних каникул в школах
Следующая публикация