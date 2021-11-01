Где в Украине учеников перевели на дистанционное обучение и при каких условиях школы могут работать в "красной" зоне

Чтобы школы работали в красных карантинных зонах, 100% учителей должны вакцинироваться.
В Украине учебные заведения из-за вспышки коронавируса и отсутствия вакцинации в учителей переводят на дистанционное обучение.
Об этом сообщили в Государственной службе качества образования Украины.
Украинские школы переводят на дистанционное обучение по двум причинам: отсутствие COVID-сертификатов у учителей и эпидемиологическую ситуацию в регионе. Чтобы школы работали в "красных" карантинных зонах – 100% учителей должны вакцинироваться, в "желтых" – 80%.
"Государственная служба качества образования при изучении вопроса организации образовательного процесса в школах, которые перешли на дистанционное обучение, обнаружила, что половина заведений сделала это из-за недостаточного процента вакцинации работников", — говорится в сообщении.
Так, в Украине в "красной" зоне находятся следующие области:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Херсонская;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская и г. Киев;
- Луганская;
- Львовская;
- Хмельницкая;
- Черниговская.
Из-за карантинных ограничений большинство школ в этих регионах работают дистанционно или в некоторых населенных пунктах продлили осенние каникулы.
Напомним, стало известно, как долго может продлиться усиленный карантин в Киеве.
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