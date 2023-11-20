Где в Украине ухудшится погода: прогноз на вторник, 21 ноября

Завтра, 21 ноября, в Украине погода будет холодная, но не во всех регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных областях ночь будет немного теплее, 0...+4°С. Днем еще потеплеет и температура воздуха повысится до +4...9°С. В Карпатах – снег.

Осадки дойдут также до Винницкой и Житомирской областей, дождь будет временами переходить в мокрый снег. Остальные территории Украины завтра воздержатся от осадков.

Температура воздуха предполагается низкой: ночью -1...6°С, на крайнем севере до -5...8°С, а днем от -3°С до +3°С. В южной части днем ожидается +4…9°С, а в Крыму до +10°С.

Самыми холодными ночами в Украине будут 22 и 23 ноября: -5...12°С, на севере и северо-востоке возможно до -12...14°С.

"Осадков у нас станет больше 25-26 ноября, в Украину ворвется очередной активный циклон с дождями, мокрым снегом и сильным ветром", — отметила она.

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