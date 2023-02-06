Где в Украине возможно мощное землетрясение: в НАНУ дали ответ

Оказывается, Украина тоже находится на поясе, на котором произошло жуткое землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию.

Украина расположена на северной окраине сейсмоактивного пояса, на котором произошло разрушительное землетрясение в Турции.

Самые мощные землетрясения в Украине возможны на юго-западе Одесской области.

Об этом рассказал заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера в эфире "24 канала".

"Землетрясения на территории Украины были и будут в будущем. Дело в том, что мы расположены фактически на краю того же пояса, в котором произошли землетрясения в Турции на границе с Сирией. Мы расположены на северной окраине этого пояса, а землетрясения произошли на юго- западной", — отметил собеседник.

Кендзера добавил, что сильные землетрясения, ощущаемые на нашей земле, генерирует зона Вранча. По его словам, эта зона фактически принадлежит к тому же сейсмоактивному поясу, который образовался по причине того, что евразийская материковая плита – это, начиная от Азорских островов через Средиземное море, протягивается через зону Вранча, достигает Турции, Кавказа и проходит дальше, где разделяется на два пояса, один из которых следует на юг, а другой — в сторону Камчатки.

Эксперт отметил, что землетрясения в Украине и Турции – не редкость, однако они не были столь разрушительны.

Отметим, 6 февраля землетрясение было и возле Одессы. Толчки магнитудой 4,6 балла почувствовали в Румынии. Эпицентр – во Вранче. Как сообщает Институт геологии и сейсмологии Молдовы, в республике в 03:26 также зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5.

Напомним, за сутки Турцию всколыхнули три землетрясения. Дома складывались, как карточные.

Стихийное бедствие унесло жизни более 1650 человек, разрушены сотни зданий.

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