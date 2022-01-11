Где в Украине "врежет" до 23 градусов мороза: синоптик дала прогноз уже на ближайшие дни

Где в Украине "врежет" до 23 градусов мороза: синоптик дала прогноз уже на ближайшие дни

Эксперт сообщает, что существенных осадков в стране и, в частности, в столице в ближайшие дни не будет.

В ближайшие ночи столбики термометров покажут значительное понижение температуры вплоть до -23 градусов мороза.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшую ночь будут кусать граждан за щеки и носы -10-18 градусов", — написала эксперт.

Днем температура повысится не на много – столбики термометров покажут -7-12 градусов мороза. На Севере местами днем будет до 14 градусов с отметкой "минус".

Синоптик сообщает, что существенных осадков в стране и, в частности, в столице в ближайшие дни не будет. Вместо этого будет идти северный порывистый ветер, а на дорогах будет гололедица.

"В Киеве 12 января мороз затрещит: ночью до -14, днем до -12 градусов", — говорит Наталья Диденко.

Однако уже на следующую ночь, на 13 января, в Украине "врежет" до -15-20 градусов, а на Севере и северо-востоке даже до -20-23 градусов мороза.

Напомним, ранее Наталья Диденко сообщила, что уже на праздник Василия, 14 января, и в выходные, 15-16 января, столбики термометров отправятся вверх — снова начнется очередное потепление к небольшим "минусам" и оттепелям.

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