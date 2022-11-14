Где в Украине всегда есть свет: появилась карта мест, работающих во время веерных отключений

Посмотреть, какие заведения страны работают во время отключения электроэнергии, можно на интерактивной карте
Во время аварийных и веерных отключений света многие заведения останавливают работу. Однако часть из них сумели решить проблему со снабжением электричества и продолжают работать.
Для удобства граждан ЛУН город разработал интерактивную карту на которой можно проверить, какие заведения имеют автономное питание и работают даже при отключении света.
Здесь можно посмотреть, какие кафе, магазины, коворкинги, парикмахерские, аптеки, заправки, почтовые отделения, медицинские центры и т.д. работают независимо от веерных отключений. Карта постоянно обновляется.
Для того чтобы заведение появилось на карте, владельцы должны заполнить анкету.
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