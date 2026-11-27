Снег / © Reuters

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В Карпатах уже установились полноценные зимние условия — высокогорье покрыто снегом, тогда как в предгорьях и на равнине его гораздо меньше. Самый снежный покров зафиксировали на горной долине Пожижевска.

Об этом «Укринформу» рассказала руководительница отдела Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Атаманюк.

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Сколько снега выпало в Карпатах и где самый большой покров

Полонина Пожижевская расположена в массиве Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Она лежит недалеко от одноименной горы, высота которой составляет 1822 м.

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«На горной долине Пожижевская средний покров снега достигает 37 см. В предгорье Карпат — 5–6 см, на равнинной территории — до 3 см», — отметила синоптикиня.

По словам Татьяны Атаманюк, на горных хребтах снега может быть еще больше, чем на горных долинах. Она также рассказала, что на высоте 1550 м у подножия горы работает самая высокая в Украине метеорологическая и снеголавинная станция, где специалисты наблюдают погодные условия и изменения снегового покрова в высокогорье.

Морозы до -15°C: какой будет погода на Прикарпатье в конце ноября

По словам синоптикини Татьяны Атаманюк, в последние выходные ноября в Прикарпатье ожидается влияние антициклона, который принесет холодный воздух и усиление морозов. Температура может опуститься до -15°C. Снег, по ее прогнозу, будет выпадать еще до субботы.

Из-за похолодания снежный покров в горах может увеличиться, а на дорогах и тропах будет образовываться гололедица. Так что водителям следует быть внимательными за рулем, а туристам — проверять прогноз погоды перед походом и позаботиться о должном снаряжении.

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Напомним, 27 ноября сильный снегопад накрыл ряд регионов Украины. Из-за непогоды в нескольких городах, в частности Львове, Виннице и Хмельницком, образовались значительные пробки, а дороги превратились в «катки». Усложнение движения также фиксировали на Прикарпатье и других областях.

Ранее синоптики также рассказывали, какой будет погода в Украине в декабре 2026 года. По предварительному прогнозу Укргидрометцентра, первый месяц зимы ожидается в пределах климатической нормы, без аномальных температурных колебаний. Средняя температура воздуха может составлять от -4 до +3°C, а снежный покров в течение месяца прогнозируют в большинстве областей.

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