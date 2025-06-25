Где в Украине зафиксировано рекордное количество штрафов от ТЦК

ТЦК / © ТСН

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С начала 2025 года территориальные центры комплектования (ТЦК) в Украине открыли более 28 тысяч дел за нарушение воинского учета. Только за последние три месяца их стало больше на 11 тысяч. Наибольший всплеск зафиксирован в апреле — более 5,6 тысячи производств за месяц.

Об этом говорится в отчете Опендатабот.

Особенно громкий инцидент произошел на Черниговщине: там районный ТЦК открыл сразу восемь производств против одного мужчины — пять в апреле, еще три в начале июня. Это пока абсолютный рекорд в 2025 году.

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В общем, только каждое пятое дело в этом году было закрыто. Остальные находятся на рассмотрении или в процессе.

Динамика производств по месяцам

С начала года ТЦК ежемесячно открывали стабильно высокое количество дел за нарушение правил воинского учета. В январе зарегистрировано 4 772 производства, из которых завершили 1 561. В феврале динамика оставалась практически неизменной — 4 760 дел, из них закончено 1 368.

В марте количество открытых производств немного выросло — до 4 776, но завершенных стало меньше — всего 1 180. Апрель стал рекордным по новым делам — 5 682, но опять же, завершили меньше четверти — 1 219.

В мае наблюдалось незначительное уменьшение — 4 882 открытых дел и только 888 завершенных. А в июне, по предварительным данным, зафиксировано существенное падение активности: 3 340 новых производств и только 227 завершенных, что является наименьшим показателем за полгода.

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Кого чаще всего штрафуют

Большинство производств касаются мужчин в возрасте от 25 до 45 лет — таких дел 82%. Женщины почти не фигурируют в статистике — только 46 дел из более 28 тысяч, то есть менее 0,2%.

Регионы с наибольшим количеством штрафов

Активнее всего ТЦК работают в Киеве — с начала года в столице открыли 3 835 производств. Далее следуют:

Днепропетровская область — 2 984;

Сумская область — 2 464;

Одесская область — 2 438;

Харьковская область — 2 151.

Всего девять областей имеют более тысячи дел каждая.

В Киеве лидером является Подольский ТЦК — только за первое полугодие здесь открыли 1 100 производств. За шесть месяцев 2025 года ТЦК значительно активизировали контроль за военнообязанными. Все признаки указывают на то, что тенденция к росту количества штрафов будет только усиливаться.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада 13 марта приняла в целом законопроект№12093, который должен стимулировать нарушителей воинского учета к добровольной уплате штрафов и поступлению на военную службу.