«Где ваши яйца сказать вслух, где проблема»: Федоров жестко обратился к депутатам

Михаил Федоров обратился к нардепам / © Associated Press

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Министр обороны Украины Михаил Федоров подверг критике умалчивание реального положения дел в государстве и призвал народных депутатов к честному разговору о вызовах, с которыми сталкиваются военные.

Об этом он заявил во время брифинга.

Федоров жестко обратился к депутатам: заявление

Глава оборонного ведомства отметил необходимость решительных действий и системных трансформаций, и добавил, что должностные лица и парламентарии должны руководствоваться совестью, а не избегать острых вопросов.

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По словам Федорова, ситуация на передовой требует открытости и смелости называть вещи своими именами:

«Я поступаю по совести. И я обращаюсь к депутатам: поступайте и вы по совести! Где ваши яйца сказать вслух, где реальная проблема? Сказать о подразделениях, о штурмах, о том, что люди умирают за свободу? А мы сидим на Банковой и боимся открыто сказать то, во что действительно не верим. Я для себя эту линию уже перешел. Я не собираюсь ходить с открытыми лекциями по майданам. Я ясно выразил свою позицию. Нам нужны изменения, которых заслуживает украинский народ», — сказал Федоров.

Федоров на брифинге: что заявил

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров впервые прокомментировал решение о своей отставке.

Во время «прощального» брифинга он подчеркнул, что за время пребывания в должности не строил политическую карьеру, не создавал собственных компаний и не занимался бизнесом.

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Федоров подчеркнул, что не подвел ни президента Владимира Зеленского, ни украинское общество. По его словам, в его работе не было коррупционных скандалов или построения схем, а все достижения являются результатом совместной работы в команде главы государства.

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