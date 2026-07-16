- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2920
- Время на прочтение
- 2 мин
«Где ваши яйца сказать вслух, где проблема»: Федоров жестко обратился к депутатам
Михаил Федоров подверг резкой критике умалчивание вызовов, с которыми сталкиваются украинские военные. Министр обороны объяснил, почему власти должны действовать смелее и называть проблемы своими именами.
Министр обороны Украины Михаил Федоров подверг критике умалчивание реального положения дел в государстве и призвал народных депутатов к честному разговору о вызовах, с которыми сталкиваются военные.
Об этом он заявил во время брифинга.
Федоров жестко обратился к депутатам: заявление
Глава оборонного ведомства отметил необходимость решительных действий и системных трансформаций, и добавил, что должностные лица и парламентарии должны руководствоваться совестью, а не избегать острых вопросов.
По словам Федорова, ситуация на передовой требует открытости и смелости называть вещи своими именами:
«Я поступаю по совести. И я обращаюсь к депутатам: поступайте и вы по совести! Где ваши яйца сказать вслух, где реальная проблема? Сказать о подразделениях, о штурмах, о том, что люди умирают за свободу? А мы сидим на Банковой и боимся открыто сказать то, во что действительно не верим. Я для себя эту линию уже перешел. Я не собираюсь ходить с открытыми лекциями по майданам. Я ясно выразил свою позицию. Нам нужны изменения, которых заслуживает украинский народ», — сказал Федоров.
Федоров на брифинге: что заявил
Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров впервые прокомментировал решение о своей отставке.
Во время «прощального» брифинга он подчеркнул, что за время пребывания в должности не строил политическую карьеру, не создавал собственных компаний и не занимался бизнесом.
Федоров подчеркнул, что не подвел ни президента Владимира Зеленского, ни украинское общество. По его словам, в его работе не было коррупционных скандалов или построения схем, а все достижения являются результатом совместной работы в команде главы государства.