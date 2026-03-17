Где выпадет снег и ударят морозы: синоптики дали детальный прогноз для областей

Изменение погоды в Украине

Синоптики предупреждают об изменении погоды: после относительного тепла придут воздушные массы с востока и северо-востока, которые принесут снижение температуры и осадки.

Об изменении синоптической ситуации сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Холод с востока и первые морозы

В течение 17-19 марта погода в Украине будет определять поле высокого давления, однако оно не спасет от похолодания. Из-за поступления холодного воздуха из северо-восточных регионов температурные показатели ощутимо снизятся. Ночью ожидается от 4° до 3° мороза на всей территории страны. Днем будет прохладнее на северо-востоке; самую теплую погоду сохранят западные и юго-западные области.

Где ждать осадков?

Хотя в большинстве областей будет сухо, отдельные регионы накроют дожди, а местами — мокрый снег.

17 марта небольшие дожди пройдут на востоке, в юго-восточных регионах, а также в Закарпатье и в Карпатах.

18 марта на Левобережье местами ожидается небольшой дождь, который в ночные часы может переходить в мокрый снег.

20 марта, по предварительным данным, облачность усилится, а дневная температура в среднем по стране составит около 10°C.

На этой неделе будет преобладать северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Высокое атмосферное давление обеспечит переменную облачность без затяжных ливней, однако синоптики советуют не прятать теплые вещи из-за ночных заморозков.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине 16-22 марта будет пребывать под влиянием малоактивных атмосферных фронтов, которые будут способствовать осадкам в виде дождей и мокрого снега.