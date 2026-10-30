Где взять ракеты к Patriot: кто в Европе не дает антибалистику, пока Пентагон блокирует поставки уже оплаченного оружия

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По словам Владимира Зеленского, уже почти месяц Киев ожидает подписи главы Пентагона Пита Гегсета о передаче ракет для Patriot и NASAMS. Неизвестно, идет ли речь уже о проплаченной поставке через натовский механизм PURL, или о странах, имеющих запас ракет PAC-2 и PAC-3 к Patriot, а от США требуется только согласие на реэкспорт. Но две недели назад украинский президент заявлял, что часть уже оплаченных поставок до сих пор не одобрена американской стороной.

«Я считаю, что были сделаны шаги, чтобы убедить Украину капитулировать. Не говорю, что это цель наших партнеров. Но это то, как это выглядит», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg, которое вышло 18 октября.

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По состоянию на конец октября администрация Трампа продолжает задерживать поставки критически важных для Украины вооружений. Более того, как пишут европейские СМИ, в НАТО опасаются, что до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, перехватчики к системам Patriot Украина не получит, потому что Вашингтон таким образом пытается склонить Киев к уступкам в переговорах с Москвой, которые еще неизвестно состоятся ли вообще.

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О каких объемах помощи идет речь? И какие еще страны, кроме самих США, имеют запасы перехватчиков к Patriot? Читайте в материале ТСН.ua.

Пентагон давит на Европу: Трампу нужны удобрения и дизель

По информации Reuters, в последние недели чиновники Пентагона, в частности заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби (ответственный за концепцию сокращения американского военного присутствия в Европе), призвали европейские страны — Литву, Латвию и Эстонию — смягчить риторику относительно российской угрозы. Колби, например, недавно сказал одному из чиновников из стран Балтии, что не стоит лишний раз дразнить россиян.

И это в то время, когда Кремль увеличил свою диверсионную деятельность в Европе. Так, в пятницу, 30 октября, на испанском заводе поставляемых в Украину боеприпасов произошел взрыв. В этот же день в Германии на строительной площадке оружейного концерна Rheinmetall возле аэропорта Кассель-Кальден сгорели три строительных машины. Полиция подозревает поджог.

При этом, как пишет Politico, администрация Трампа продолжает давление на Литву, чтобы страна разрешила экспорт подсанкционных в ЕС белорусских калийных удобрений через свой порт в Клайпеде, потому что США хотят снизить зависимость от Канады. Напомним, еще в марте Америка отменила санкции в отношении белорусских калийных удобрений, а в сентябре Трамп громко заявил об их закупке по гораздо более низкой цене, чем в Канаде, которая обеспечивает до 80% потребностей американского рынка.

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Непонятно, почему Европа должна спасать администрацию Трампа, которая проиграла войну в Иране и поссорилась с Канадой. Ведь именно из-за заблокированного Ормузского пролива, который сейчас контролирует Тегеран, мир погрузился в энергетический кризис. А торговая война с Канадой, начатая Трампом, привела к росту цен на удобрения для американских аграриев.

Аналогичная ситуация происходит и с российским дизелем. 9 октября, после телефонного разговора с Путиным, Трамп, как известно, отменил санкции и объявил о закупке дизельного горючего у РФ. В США сейчас следуют семь нефтяных танкеров, с которыми сложилась почти трагикомическая ситуация. Закон, принятый Конгрессом еще в 2022 году, запрещает Соединенным Штатам импортировать российские энергоресурсы. Представители администрации Трампа давят на американские компании, чтобы те приняли топливо в рамках дизельной сделки с Путиным. Однако последние неохотно идут на такие риски, которые могут обернуться для них юридическими последствиями.

Заигрывание с диктаторами: США блокируют передачу оружия

В пятницу, 30 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц повторил, что война в Иране спровоцировала рост цен на энергоносители, и в Европе это обошлось в 100 млрд евро. На фоне статьи Reuters, министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Вильнюс делает свои заявления о России, основываясь на фактах, и не намерен никого провоцировать. Премьер Эстонии Кристен Михал заверил, что не собирается сдерживаться, потому что заигрывание с диктаторами приносит только унижение.

«Путин является диктатором, убивающим женщин и детей. И будет делать это, пока его не заставят изменить свой курс», — добавил премьер Эстонии.

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В понедельник, 26 октября, в Париже на встрече стран E5 — Британии, Франции, Германии, Италии и Польши — министр обороны Евгений Хмара призвал партнеров передать Украине 10% своих перехватчиков к системам Patriot и IRIS-T в обмен на будущие поставки, на которые Киев уже имеет контракты. Это позволило бы усилить защиту украинских городов, которые Россия накануне зимы в очередной раз пытается отрезать от света, тепла и воды.

На фоне острых споров с США министерша вооруженных сил Франции Катрин Уотрен заявила, что для Европы очень важно не дать себя разъединить и запугать. Как пишет Bloomberg, пять крупнейших оборонных европейских государств пообещали поддерживать Украину, даже несмотря на то, что США предлагают Москве финансовые соглашения, оказывая давление на Киев. Однако никакой новой помощи оружия страны E5 Украине не пообещали.

Обсуждение обеспечения Украины средствами ПВО продолжится на Рамштайне 17 ноября в Брюсселе. Неизвестно, приедут ли туда американские представители, ведь заседание контактной группы состоится уже после промежуточных выборов в Конгресс. Республиканцы могут потерять большинство сразу в обеих палатах, и Трамп превратится скорее в «хромую утку» и предстанет перед многочисленными расследованиями, возможно даже импичментом.

Также неизвестно, разблокирует ли Пентагон передачу Украине перехватчиков в системы Patriot. Речь идет как об уже оплаченных через натовский механизм PURL ракетах, так и имеющихся на складах в других странах и ожидающих разрешения США на реэкспорт. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что у Европы достаточно ракет PAC-2 и PAC-3, чтобы Украина прошла зиму. А генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников передавать Киеву перехватчики из собственных запасов на фоне задержек поставок из США.

В течение 7 месяцев в войне с Ираном Америка потратила около 1800 ракет до Patriot. Это больше, чем общее количество перехватчиков, поставленное американской армии за последние 20 лет.

Испания и Греция имеют едва ли не самые большие в Европе запасы ракет PAC-2, срок эксплуатации которых скоро истекает. Однако передать их Украине они отказываются. Как заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис, они сделают все возможное, чтобы поддержать Украину, однако, не ценой обороноспособности Греции, которая находится в чувствительном для безопасности регионе. Испания обещала передать Украине пять ракет-перехватчиков Patriot, как это сделала Польша. Однако публичной информации о том, состоялись поставки, нет.

В общей статье для Politico, бывшие послы США в Румынии, ЕС, Бельгии и ОБСЕ предостерегают США от умиротворения России, только поощряющего агрессию, а прекращение огня без эффективных гарантий может стать лишь паузой перед последующим нападением.

«В то время как Украина продолжает борьбу за свое выживание, нынешняя политика США поднимает фундаментальный вопрос: понимает ли Вашингтон, что стоит на кону? Мир не может означать вознаграждение за агрессию, принуждение Украины к отказу от своего суверенитета или предоставление Москве времени для перевооружения для очередного вторжения. США не должна облегчать России финансирование войны, которую Вашингтон, как утверждает, хочет прекратить. И прежде всего, будущее Украины не должно решаться из-за глав украинцев», — отмечают дипломаты.

Дата публикации 21:35, 25.10.26 Количество просмотров 113 Эксклюзивное интервью президента Зеленского Алле Мазур!

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