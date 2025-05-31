Где зафиксирована самая большая активность россиян: Зеленский назвал направления фронта

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал направления, на которых зафиксирована самая большая российская активность и рассказал о важности курской операции.

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении 31 мая.

«На некоторых направлениях мы фиксируем увеличенную российскую активность, наиболее серьезные бои на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском.

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Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за стойкость, за точность, за результаты недели.

«Я отмечу, прежде всего, штурмовые полки, которые действуют именно на курсе 33, 225, 425 отдельные штурмовые полки. Также на этом направлении среди лучших 103 отдельная бригада территориальной обороны.

Благодарю вас на Покровском направлении, особенно эффективны воины первому штурмовому. Хорошие результаты у соты отдельной организованной бригады. Молодцы.

И, конечно, 82 отдельная десантная штурмовая бригада, наша буковинская бригада. Спасибо. Благодарю вас, ребята», — сказал президент.

Напомним, городской голова Геническа с позывным «Осман», военнослужащий Станислав Бунятов заявил, что российские войска перенимают опыт ВСУ и эффективно используют нашу же тактику двухлетней давности.