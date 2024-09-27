Где ждать дождей и когда будет похолодание: прогноз погоды на выходные

По словам Диденко, в эти выходные в Украине продемонстрируют первые признаки уже серьезной осенней погоды.

В выходные, 28-29 сентября, в большинстве областей Украины, кроме запада, будет оставаться теплая и сухая погода с температурой воздуха +22+28 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Также читайте Когда в Украине возможны первые заморозки: синоптики удивили прогнозом погоды до конца сентября

По ее словам, в эти выходные в Украине продемонстрируют первые признаки уже серьезной осенней погоды. Правда, не везде.

28 сентября в западных областях Украины атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха до +18+22 градусов. А 29 сентября дожди наберут мощи и возможны даже сильные осадки.

"Температура воздуха заставит достать теплую одежду, включая пуховики и пальто, уже не говорю о шапках – предполагается в западных областях +12+15 градусов. А в ночь на понедельник в западной части вообще будет +4+9 градусов", – предупредила Диденко.

Однако на остальной территории Украины 28-29 сентября будет оставаться теплая и сухая погода с температурой воздуха +22+28 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье дожди не прогнозируются. В субботу будет практически летняя погода до +27 градусов.

В воскресенье температура воздуха опустится до +24 градусов. Ощутимое снижение температуры воздуха в столице вероятно в среду, 2 октября.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода этой осенью.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.