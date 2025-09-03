- Дата публикации
Где ждать гроз, а где будет жара: прогноз на 4 сентября
На западе Украины ожидаются грозы, а в Киеве и других городах — солнечная и теплая погода.
в среду, 4 сентября, на западе Украины ожидаются грозовые дожди, вызванные редким метеорологическим явлением — линией схождения. В то время как большая часть страны будет оставаться под влиянием антициклона, наслаждаясь сухой и солнечной погодой.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Линия схождения, или линия неустойчивости, — это узкая зона, где воздушные потоки сближаются, создавая условия для интенсивной конвекции. Это явление, известное как конвергенция, является ключевым механизмом, приводящим к образованию сильных дождей, ливней, гроз, а также шквалов и града. Благодаря этому процессу, теплый воздух быстро поднимается, а холодный опускается, провоцируя мощные атмосферные явления.
Завтра эта метеорологическая особенность повлияет именно на западные области, где возможны локальные грозовые дожди. В то же время, остальная территория Украины будет находиться под влиянием антициклона, что обеспечит ясную, безоблачную погоду.
Температурный режим
В целом по стране: ожидается от +24°C до +29°C.
На западе и юге: воздух прогреется до +28°C… +32°C.
Погода в столице
В Киеве 4 сентября будет сухо и солнечно, температура воздуха составит около +26°C. Первые осадки в столице прогнозируются не раньше понедельника, 8 сентября.
