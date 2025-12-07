Геминиды 2025: один из самых ярких метеорных потоков года стартует - когда и как наблюдать

Звездопад / © ТСН.ua

Один из самых ожидаемых астрономических феноменов года – метеорный поток Геминиды – официально стартует 4 декабря и продлится примерно до 20 декабря.

Об этом сообщает издание Space.com .

По данным астрономов, пик активности Геминид придется на ночь с 13 на 14 декабря , когда при благоприятных условиях можно будет увидеть до 150 метеоров в час . Даже более консервативные прогнозы указывают на 40–50 падающих звезд каждый час, что все равно делает этот поток одним из самых выразительных в году.

Геминиды отличаются от других метеорных потоков своим происхождением – они не связаны с кометой. Источником звездопада является астероид 3200 Фаэтон , поэтому метеоры часто выглядят ярче и двигаются медленнее. Астрономы отмечают, что отдельные звезды могут иметь оттенки белого, желтоватого, зеленого и даже синеватого цвета.

Метеоры выходят из участка неба вблизи созвездия Близнецов, однако могут появляться в любой части неба. Лучшее время для наблюдений – поздняя ночь после 22:00 , подальше от городских огней.

Нынешние условия особенно благоприятны: Луна будет находиться в убывающей фазе, поэтому ее свечение не будет мешать наблюдениям. Астрономы рекомендуют дать глазам 20–30 минут, чтобы адаптироваться к темноте и избегать использования телефона.

Чтобы увидеть максимум метеоров, следует выбрать место с темным небом, одеться тепло и иметь термос с горячим напитком — декабрьские ночи могут быть особенно холодными.