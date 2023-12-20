Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека захватчиками на оккупированных территориях Украины

Резолюция Генассамблеи ООН требует от России приостановить принудительную депортацию и нарушение прав людей.
Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию, в которой осуждаются нарушения Россией прав человека на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"Генасамблея ООН приняла обновленную резолюцию, осуждающую серьезные нарушения Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины", — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "обновленная резолюция Генассамблеи ООН, в частности, требует от России прекратить принудительную депортацию и обеспечить возвращение всех украинских детей и гражданских заложников. Это одни из самых ужасных преступлений, и их необходимо прекратить", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в ООН заявили, что есть признаки того, что российские оккупационные войска совершили военные преступления на оккупированных территориях.
Кроме того, мы ранее информировали, что ООН обнародовала доклад о ситуации в Украине на фоне войны.
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